İşlerini kaybeden ‘Grid kızları’ feministlere öfkeli: Mesleğimizi yargılamaya hakları yok

Formula 1’de çalışan ‘Grid kızları’ işlerine son verilmesini feministlere bağladı.

‘Grid kızları’ yarışlar başlamadan önce pistte araçların başında bekleyip ellerinde numara tutuyor.

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Formula yönetimi ‘marka imajına uymadığı’ gerekçesiyle ‘Grid kızları’nın yeni sezondan itibaren kullanılmayacağını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre bu duruma en sert tepki bizzat ‘Grid kızları’ndan geldi.

Rebecca Cooper ‘kadın hakları için mücadele ettiklerini söyleyen kadınların başkalarına ne yapıp yapmamaları gerektiğini söylemesinin gülünç olduğunu’ belirterek “Bu yüzden bizim sevdiğimiz ve yapmaktan gurur duyduğumuz bir işi durdurmaları saçmalık” dedi.

​Lauren-Jade Pope da feministlere öfkeli.

“O feministler yüzünden işimizden edildik” diyen ‘Grid kızı’, sekiz yıldır bu işi yaptığını, hiçbir zaman rahatsız hissetmediğini, işini sevdiğini, bunun kendilerinin tercihi olduğunu, kimsenin kendilerini bu işe zorlamadığına dikkat çekti.

​Hannah Louise, “Bir grid kızıyım, mesleğimi seviyorum, bu iş benim tercihim” diye konuştu.

‘Onlar yüzünden işsiz kalıyoruz’

​Lucy Stokes şunları söyledi: ​”İşimi seviyorum. Saygı görüyorum, iyi ücret alıyorum ve çalıştığım takımı temsil etmekten gurur duyuyorum. Kimsenin hele feministlerin mesleğimizi yargılamaya hakkı yok. Dürüst olmak gerekirse onlar yüzünden bu kadar çok kadın işsiz kalıyor. Hani nerede eşitlik ve kadınların güçlendirilmesi?”