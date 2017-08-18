İşleri tıkırında: İkinci çeyrekte Koç 1,4 milyar, Sabancı 790 milyon TL karda

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Koç Holding’in ikinci çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54.4 artarak 1 milyar 420 milyon liraya yükseldi.

Bu sabah KAP’a gönderilen ikinci çeyrek sonuçlarına göre Koç’un toplam hasılatı da yüzde 36 artışla 23 milyar 200 milyon liraya ulaştı.

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Sabancı Holding’in ikinci çeyrek net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 790 milyon 200 bin liraya çıktı.

Sabancı’nın ikinci çeyrek toplam hasılatı 3 milyar 400 milyon lira, finans sektörü faaliyetleri hasılatı da 6 milyar 660 milyon TL olarak açıklandı.