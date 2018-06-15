İşlem yapmadan yurttaşı karakolda tutan polisler tazminat ödeyecek

Hakkındaki suçlama nedeniyle bir kişiyi işlem yapmaksızın karakolda tutan polislerin 5 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre M.B. adlı erkek, 11 Nisan 2013 saat 19.00 sıralarında telefonla arandı.

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Eşiyle birlikte Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giden M.B., üç sivil polis tarafından merkezin iç kısmında kapalı bir bölümde bir süre tutuldu.

Daha sonra tutanak tutulmadan merkezden ayrılan M.B., Çorlu başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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M.B., polislerin “Seni işten attırırız, başına çorap öreriz, kocası seni sokaklarda rahat mı bırakacak sanıyorsun, onun kocası polis, seni içeri attırırız” diyerek tehditte bulunduklarını ve hakaret ettiklerini anlattı.

Beş gün sonra resmi evrak

‘Cinsel taciz’ (sarkıntılık) ve ‘kişinin huzur ve sükûnunu bozma’ suçları kapsamında A.A.’nın mağdur olarak yer aldığı tahkikat evrakının, olaydan beş gün sonra 16 Nisan 2013’te düzenlendiği tespit edildi. Görüntülerden de M.B’nin 36 dakika karakolda kaldığı belirlendi.

‘Mail’ iddiası

İfadesi alınan şüpheli polisler, şunları söyledi: “Hastanede yanımıza gelen 1977 doğumlu A.A. isimli şahıs, M.B. isimli bir şahsın kendisinin e-mail hesabına cinsel içerikli yazı gönderdiğini söyledi. Onu polis merkezine yönlendirirken, M.B.’yi de cep telefonundan arayarak polis merkezine davet ettik. Şahıs karakolda ‘Akli dengesinin yerinde olmadığını ve eşinin kendisine vasi olarak tayin edildiğini ancak bu konudan eşinin bilgisinin olmasını istemediğini’ söyledi. Mağdur A.A. karakola davet edildi ancak eşinin evde olması nedeniyle daha sonra gelebileceğini ifade etti. M.B.’yi akli dengesinin yerinde olmadığı için imza atamayacağı, eşine de imzalatamayacağını beyan etmesi üzerine bir işlem tesis etmeden merkezden gönderdik.”

Tazminat kazandı

Savcılık, polisler hakkında takipsizlik kararı verirken, M.B. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu ve ‘insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğini savundu.

AYM, kararında “Sözlü bir bildirim sonrasında olaya ilişkin herhangi bir görevi bulunmayan polislerce telefonla polis merkezine çağrılması ve burada herhangi bir işlem tesis edilmeden bir süre tutulması söz konusudur” dedi.

Mahkeme, ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiği gerekçesiyle M.B.’ye 5 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.