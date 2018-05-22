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Yaramazlara biraz batar!

‘İslam dünyası karar aldı’ diyen Çavuşoğlu: Kudüs’ün korunması için güç göndereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs’teki olaylarla ilgili İslam dünyasının ilk defa karar aldığını belirterek, “Filistinli kardeşlerimizin Kudüs’ün korunması için oraya uluslararası bir güç göndereceğiz. İsrail bundan sonra istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

ABD, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığını açıklamış, elçilik 14 Mayıs’ta açılmıştı. Açılışı protesto için sokaklara dökülen Filistinlilere ise İsrail güçleri gerçek mermilerle saldırmış, onlarca kişiyi öldürürken, binlercesini yaralamıştı.

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Antalya’daki temel atma ve açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, Kudüs’teki olaylarla ilgili İstanbul’da 72 saat içinde zirve yapıldığını belirterek, “50 ülkenin katılımıyla ve oradan çıkan karar boş bir karar değil. Ve bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz ki bu bildiride de var, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesine götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız. Şu ana kadar 50 civarında dışişleri bakanı ve uluslararası örgüt genel sekreterleri yöneticileriyle görüştüm. Tüm dünyayla görüşerek artık İsrail’in hesap vermesini sağlayacağız” diye konuştu.

Uluslararası güç

Ayrıca bir soruşturma komisyonu kurulup gönderileceğini de belirten Bakan Çavuşoğlu, “İsrail’in buradaki ihlalleri açıkça ortaya çıkacak ve BM Cenevre’deki toplantısında İnsan Hakları Konseyi toplantısından bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulup oraya gönderilmesi kararı çıktı. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs’ün korunması için oraya uluslararası bir güç göndereceğiz. İsrail bundan sonra istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve tabi ki bunu uluslararası camiayla BM ile birlikte yapacağız dedi.

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Bazı ülkelere yaptırım

Bu konuları ABD veto etse de hem BM Güvenlik Konseyi’ne, hem BM Genel Kurulu’nun gündemine taşıyacaklarını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, “Ve çok daha önemli bir şey, ilk defa yani Kudüs’ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyükelçiliğini taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız bunu çalışıyoruz” diye konuştu.

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