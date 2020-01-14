İŞKUR: Kayıtlı işsizler aralık ayında yüzde 3.8 azaldı

Kayıtlı işsiz sayısı aralıkta, bir önceki aya göre yüzde 3.8 düşüşle 3 milyon 872 bin 211 kişiye geriledi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre aralık ayında 3 milyon 872 bin 211 kişiye gerileyen kayıtlı işsizlerin yüzde 50.1’i erkek ve yüzde 49.9’u kadı; yüzde 33.7’sini de 15-24 yaş grubu oluşturdu.

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İŞKUR verilerine göre;

– Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 72 bin 83’ü (yüzde 67.5) erkek, 34 bin 732’si (yüzde 32.5) kadın olmak üzere 106 bin 815 kişi işe yerleştirilirken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.5 azaldı.

– 2019 yılının ocak-aralık döneminde de yüzde 67.2’si erkek yüzde 32.8’i kadın olmak üzere 1 milyon 490 bin 276 kişi işe yerleştirildi ve işe yerleştirmede bir önceki yılın ocak-aralık dönemine göre yüzde 19.5 artış görüldü.

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– Ocak-aralık döneminde en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı, güvenlik görevlisi ve turizm-otelcilik elemanı mesleklerinde oldu.

Açık iş sayısı geçen yıla göre yüzde 10 düştü

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı aralıkta yıllık bazda yüzde 4.0 artarak 174 bin 776’ya yükseldi. 2019 yılı ocak-aralık döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.1 düşüşle 2 milyon 152 bin 48’e geriledi.

2019 yılının kasım ayına göre alınan açık iş sayısında yüzde 5.9’luk artış izlenirken Aralık ayında alınan açık işlerin yüzde 98.5’i özel sektörden oldu ve en fazla açık iş 755 bin 567 kişi ile sanayi sektöründen imalat alanında alındı.