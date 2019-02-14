İŞKUR kayıtlı işsiz sayısını açıkladı: 3 milyon 775 bin

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açıklanan veriye göre Ocak 2018 itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi.

Fotoğraf: DHA

Geçtiğimiz ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerde işsizlik eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ekim döneminde yüzde 11.6’ya yükselmişti.

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İŞKUR, ocak ayı kayıtlı işsiz sayısının sayısının 3 milyon 775 bin 660 kişi olduğunu açıkladı. Verilere göre kayıtlı işsizlerin yüzde 49’unu erkekler, yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. Yüzde 30’u ise 15-24 yaş grubunda.

Kayıtlı işsizlerin mesleklerinde birinci sırada 117 bin 48 işsizle satış danışmanlığı gelirken, ikinci sırada 112 bin 546 ile büro memuru, üçüncü sırada ise 63 bin 667 ile garsonluk var.