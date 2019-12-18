İŞKUR genel müdürü: Bu sene 1 milyon 450 bin kişiyi işe yerleştirdik

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurumun bu yıl 1 milyon 450 bin kişinin işe yerleştirilmesini sağladığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Uzunkaya, Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda işveren ile iş arayanı buluşturan 7’nci Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda basın mensuplarına konuştu.

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‘Türkiye, AB’deki 28 ülke kadar yeni istihdam sağlıyor’

Türkiye’nin istihdam açısından Avrupa Birliği’nden (AB) önde olduğunu belirterek şunları söyledi: “2007-2018 yılları arasındaki bir periyotta, Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin ortaya koyduğu verilere baktığımızda, AB’deki 28 ülkenin işgücü piyasasına dahil olan işgücü 10 milyon 186 bin kişidir. Türkiye’nin ise 9 milyon 460 bindir. Yani bu şu anlama geliyor; Türkiye tek başına AB’deki 28 ülke kadar yeni işgücüne iş ortamları, fırsatları ve istihdam ortamı oluşturmak durumundadır. Yine bu yıllara baktığımız zaman AB, ancak ve ancak 10 milyon 269 insanı işe yerleştirmiş, Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir.”

‘4 milyon 561 bin kadın iş buldu’

Genç nüfusun işsizlik rakamlarının Türkiye’nin önemli gündem maddesi olduğunu ifade eden Uzunkaya, sözlerine şöyle devam etti: “Genç istihdamına baktığımız zaman Avrupa’da 4.5 milyonun üzerinde yine 2007-2018 yılları arasında iş gücüne katılımda azalma, 3.5 milyonun üzerinde genç istihdamında azalma olmasına rağmen, Türkiye 934 bin gencin işgücü piyasasına dahil etmiş, 622 binin ise istihdamını gerçekleştiren bir ülke konumundadır. Yine kadın istihdamına baktığımız zaman, kadın iş gücümüze 4 milyon 561 bin kişi dahil olmuş; 3 milyon 661 bin kişinin istihdamını gerçekleştiren bir Türkiye’den bahsediyoruz. Yine üniversiteliler açısından rakamlara baktığımız zaman, bu süreçte 4 milyon 506 bin 500 üniversiteli işgücü piyasasına dahil olmuş ve 3 milyon 850 bin kişiyi istihdam eden bir Türkiye’den bahsediyoruz.”

Türkiye’nin istihdam rakamlarını artırma konusunda da önemli başarılara imza attığını belirten Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı: “Daha 2000’li yılların başında 1 yılda sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, bu seferberliğin başladığı 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdi. 2018 yılında istihdam seferberliğinde bu rakam 1 milyon 240 bin 308’e çıkmıştır. “