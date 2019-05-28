İskoçya başbakanından bağımsızlık referandumu çağrısı

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, bağımsızlık için 2020’nin ikinci yarısında bir referandum yapılması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin’de konuşan Sturgeon, ikinci defa düzenlenecek bağımsızlık referandumundan bu sefer bağımsızlık kararı çıkacağı tahmininde bulunurken, “İskoçya da İrlanda gibi bağımsız bir ülke olacak” dedi.

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Sturgeon’ın partisi İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 37.7 oy almıştı.

İskoç lider, referandumun Mayıs 2021’de milletvekili seçimlerinden önce yapılmasını talep etti.

2014 yılındaki İskoçya bağımsızlık referandumunda yüzde 55 oranda ‘Hayır’ çıkmıştı.

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2016 yılında Birleşik Krallık’ta yapılan Brexit oylamasında ise İskoçya yüzde 62 ile Avrupa Birliği’nde kalma yönünde oy kullanmıştı.