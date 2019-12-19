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Yaramazlara biraz batar!

İskoç lider: Britanya bağımsızlık oylamamızı engellerse tüm seçenekleri değerlendiririz

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Britanya hükümetinin İskoçya’nın bağımsızlığına ilişkin referandumu engellemeye çalışması durumunda İskoçların kendi kaderini tayin edebilmesi için tüm seçeneklerin gözden geçirileceğini açıkladı.

İskoç parlamentosundaki 59 koltuğun 47’sini kazanmış bağımsızlık yanlısı İskoç Milli Partisi’nin lideri Sturgeon, “Şu soru bana sürekli soruluyor: ‘Eğer Boris Johnson (Britanya başbakanı) ‘Hayır’ derse ne yaparsınız?’ Daha önce de söylediğim gibi, İskoçya’nın kendi kaderini tayin edebilmesi için tüm makul seçenekleri gözden geçiririm” dedi.

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2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçların yüzde 55’i Britanya’da kalma yönünde oy kullanmıştı.

2016 yılında Britanya’da yapılan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma referandumunda (Brexit) yüzde 51 ile ‘ayrılık’ kararı çıkmış, İskoçya’da ise yüzde 62 oranında ‘AB’de kalma’ yönünde oy kullanılmıştı.

Britanya’da geçen hafta yapılan seçimlerde koyu Brexit yanlısı Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 milletvekili çıkararak 650 koltuklu Avam Kamarası’nda çoğunluğu elde etmişti.

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