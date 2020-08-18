İskoç dedektifler, 44 yıl önce evden çıkıp dönmeyen kadını hastanede arıyor

İskoçya’da dedektifler 44 yıl önce ortadan kaybolan Mary Duncan’ın akıbetini öğrenebilmek amacıyla bir hastanede arama ve inceleme yapıyor.

Fotoğraf: İskoçya Polisi

19 Mart 1976’da, 17 yaşındayken Bonhill’deki bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyip evinden çıkan Duncan o zamandan beri kayıp. Polisin araması sonuç vermedi.

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15 yaşındayken hamile kalan ve Şubat 1975’te bir kız çocuğu dünyaya getiren Duncan, evden çıkarken bebeği yanına almamıştı. Bebek, o kaybolduktan sonra, 25 Ekim 1976’da hayatını kaybetti.

Üç ablası Duncan’ı her yerde aradı. Kızlarını taciz etmekle suçlanan üvey baba, Mary Duncan kaybolduktan sonra ifade veren isimlerden biriydi.

Duncan’ı bulmak için hastanede arama yapılacağını duyuran İskoçya polisinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “44 yıl önce çok sevdiği kızı Laura’yı yanına almadan evden çıkan Mary Duncan adına bunca yıldır vergi ödenmedi, devletten vergi talebi, iş kaydı olmadı. Onu arayışımız Vale of Leven Hastanesi’nde sürecek. Onun başına kötü bir şey gelmiş olmasından şüpheleniyoruz. Bir iz, bir işaret bulmak için elimizden geleni yapacağız.”

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West Dunbartonshire’daki hastanenin belirli bölümlerindeki araştırma ve incelemenin birkaç hafta sürebileceği belirtildi.