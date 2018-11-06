İSKİ’ye göre korumaya ‘gerek yok’, önemli olan proje: Asfalt altında Osmanlı kalıntıları

Üsküdar’da İSKİ’nin su drenaj sistemi için yaptığı kazılarda, asfaltın hemen altından Osmanlı kalıntıları çıktı. Ancak İSKİ kalıntıların korunamayacağını savunuyor.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre yoğun yağışlar yaşandığı vakit deniz ve karanın birleştiği görüntülerin oluştuğu Üsküdar’da yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması başlatıldı.

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Kazıların devam ettiği sırada asfaltın hemen altında Osmanlı dönemine ait mimari yapılara ulaşıldı. Bu yapılar büyük ölçüde dükkan ve konut kalıntılarından oluşuyor.

İnşa edilecek yağmur suyu kanalı 6,5 kilometre uzunluğunda ve 2 metre çapında, atık su kanalı ise 5,5 kilometre uzunluğunda ve 1 metre çapında olacak.

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Proje kalıntıların altından geçecek

İSKİ’nin kanal projesi mevcut kalıntıların altından geçecek. Ancak tarihi kalıntılara zarar vermesinden endişe ediliyor.

Bunun üzerine yardım istenen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri de bölgede çalışma yürüterek kalıntıları belgelemeye başladı.

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ise kalıntıların yerinde korunmasına gerek olmadığı, kaldırılabileceği görüşünde. Kurul, arkeolojik kazıların devam etmesini talep ederken, yurttaşlar kalıntılara sahip çıkılması için kampanya başlattı.

İSKİ’ye göre proje daha önemli

İSKİ ise projenin hayata geçirilmesi için kalıntıların korunmasına ihtiyaç olmadığı görüşünde.

İSKİ’nin gerekçesi şöyle: “Her yağmur sonrasında Üsküdar Meydanı ve çevresinde oluşan sel felaketi görüntülerine bir daha izin vermeyecek şekilde bölgenin yağmur suyu drenaj sisteminin kurulması, an itibariyle bazı bölgelerde aynı mecrada karışık şekilde akan yağmursuyu ve atık su hatlarının ayrıştırılarak modern şehircilik ve mühendislik ilkelerine uygun sürdürülebilir atık su-yağmur suyu drenaj projesinin elde edilmesi ve işletilmesi sağlanacak.”