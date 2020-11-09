İSKİ’nin bütçe teklifinden: Suya yüzde 25 zam önerisi

İstanbul’da suya yüzde 25 zam yapılmasına dair öneri, İSKİ Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Fotoğraf: Pixabay

AA’da yer alan habere göre İSKİ, ‘2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Teklifleri’ hazırladı. Bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin liralık bütçe, gelecek yıl için 7 milyar 959 milyon 457 bin lira olarak belirlendi.

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Teklifte, gelecek yıl, 15 metreküpe kadar (Konut 1’inci kademe) su kullanımı için uygulanan 4.5 liralık tarifenin yüzde 25 artışla 5.63 liraya çıkarılması istendi.

Konut 2’nci kademe (16 metreküp ve üzeri) tüketim için de ücretin 6.76 liradan yüzde 25’lik artışla 8.45 liraya çıkarılması talep edildi.

İşyerleri için uygulanan 12.10 liralık tarife ise 15.13 lira olarak belirlendi.

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Teklifin çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.