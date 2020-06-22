İSKİ, Haliç’e kanalizasyon aktığı iddialarını yalanladı: Yağmur suyunu denize veriyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Eminönü sahilinden Haliç’e kanalizasyon aktığına dair iddiaları yalanlayarak, bölgede kanalizasyon değil yağmur suyu hattının olduğunu açıkladı.

İstanbul’da uzun yıllar kirlilikle boğuşan, daha sonra temizlenen Haliç’in ‘bulanık’ görüntüsü bu ay başında tartışma konusu olmuştu. (Fotoğraf: AA-Arşiv)

Bazı sosyal medya mecralarında ve haber sitelerinde, Eminönü sahilinden Haliç’e kanalizasyon aktığına dair paylaşımlar yapılmıştı.

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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da Twitter’da yaptığı paylaşımda, kanalizasyon suyunun doğrudan Haliç’e verildiğini savunarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Haliç neden kirleniyor görün. Bu görüntülere alışmak istemiyoruz. Kanalizasyon suyunun doğrudan Haliç’e verilmesini İSKİ İstanbul halkına açıklamak zorundadır.”

HALİÇ NEDEN KİRLENİYOR GÖRÜN…!



20 Haziran 2020

EMİNÖNÜ GALATA KÖPRÜSÜ YANI..

Bu görüntülere alışmak istemiyoruz.



Bu konuda Kanalizasyon suyunun doğrudan HALİÇ'e verilmesini İSKİ

İSTANBUL HALKINA açıklamak zorundadır. pic.twitter.com/8FceIMyfMr — Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) June 22, 2020

İnceleme başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, iddiaların gerçekleri yansıtmadığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Bu su Eminönü alt geçidi su basmasın diye bu kış yaptığımız alt geçitteki yağmursuyu hattı. Son yağmurda altı pompanın sadece dördü çalıştı ve herhangi bir su baskını yaşanmadı. Yani yağmur suyunu denize veriyoruz.”

Haliç’in ‘bulanık’ görüntüsü bu ay başında tartışma konusu olmuş, İBB görüntülerin ‘alg’den kaynaklandığını savunurken, hükümet ise ‘devreye girebileceği’ sinyalini vermişti.