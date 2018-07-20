İSKİ görevlisi maddeyi bildirmemiş: Tuzla’da suya kimyasal dökenlere hapis talebi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde suya kimyasal boşaltarak onlarca kişinin hastanelik olmasına neden olmakla suçlanan 11 kişi hakkında dava açıldı.

Tuzla’da 25 Aralık 2017 gecesi atıksu kolektör hattına kaçak olarak kimyasal atığı deşarj edilmişti. Kimyasal nedeniyle dört mahalleden 97 kişi hastaneye başvurmuştu.

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Olayla ilgili ‘çevrenin kasten kirletilmesi’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin hiçbiri tutuklanmamıştı.

İSKİ görevlisi maddeyi bildirmemiş

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre Anadolu cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianame asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

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İddianamede İSKİ Genel Müdürlüğü 1’inci Hukuk Müşavirliği dahil 71 mağdur-müşteki var.

İddianamede 25 Aralık 2017’den önce kamyonlar tarafından içeriği henüz tespit edilemeyen kimyasal maddelerin İSKİ Atık Döküm alanına boşaltıldığı belirtildi.

İddianameye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı Asya Kanal İşletme Şube Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yapan şüpheli Erol Ş., şüpheli vidanjörler tarafından dökülen ve halk için zararlı olan kimyasal maddeyi bildirmedi.

Altı yıla kadar hapis talebi

Yaklaşık 97 kişinin kokudan dolayı zehirlenerek çeşitli hastanelere başvurduğunun ve bunlardan 71 kişinin şikayetçi olduğu diğerlerinin ise şikayetçi olmadığının belirtildiği iddianamede, İSKİ’de mühendis olan Erol Ş.’nin ‘suçu bildirmeme’ suçundan bir yıla kadar hapsi istendi.

Vidanjör sahipleri ve şoförlerinin de aralarında olduğu şüpheliler Cihan K., Ercan K., Hazine K. , Mehmet K. , Mehmet Ali A. , Murat A., Mustafa A., Osman T., Rezzan K. ve Tugay Ç.’nin ise ‘iştiraken çevreyi kasten kirletmek’ ve ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlarından toplamda bir yıl üç aydan altı buçuk yıla kadar hapsi istendi.

Yargılama gelecek günlerde başlayacak.