İskenderun’da IŞİD operasyonu: İki gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi olduğu öne sürülen iki kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bomba düzeneği ele geçirildi.

İki IŞİD üyesinin Bekbele Mahallesi’ndeki evde saklandığı ihbarı üzerine İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, bomba düzeneği ele geçirildi. Evdeki iki kişi gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.