İskenderun ve Kozan’da orman yangınları

Hatay ve Adana’da ormanlık alanda evlere yakın nokta çıkan orman yangını sürüyor.

Fotoğraf: AA

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Sarıseki Mahallesi’nde bilinmeyen nedenle bugün öğle saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Fotoğraf: DHA

İskenderun’a giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün ülke genelinde 17 yangının çıktığını, ikisi hariç tümünün kontrole alındığını belirtti.

Bakan, Hatay’daki yangına 139 arazöz, 15 dozer ve 650 personelle müdahale edildiğini belirterek “Meteorolojik koşulların zor 30 derece sıcaklığın olduğu, nemin 30 civarında gittiği koşullar altında bugün maalesef tabii ki yangın sarp coğrafi koşullar altında ilerledi” dedi.

Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii ki buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Sarıseki’de bazı tahliyeler ihtiyaten yapılmış ancak vatandaşlar da bu evlerine geriye döndü. Yangının çıkış sebebi olarak da otoban kenarından çıktığı varsayılıyor. Bununla ilgili de herhangi bir bağlantı valiliğimiz tarafından şu anda bulunmadı.”

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‘Sabotaj ihtimalini yok saymamak lazım’

AA’nın haberine göre bakan, bir gazetecinin yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı: “Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı zaten yapıyor. Şu ana kadar bulunan ne herhangi bir ipucu var ne de herhangi bir bağlantı var.”

Pakdemirli, “Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok. Sadece bir tane evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor” dedi.

Hatay’da yaklaşık 15 gün önce çıkan yangında sabotaj ihtimali gündeme getirilmiş, soruşturmanın sürdüğü açıklanmıştı.

Adana’da da yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde Kuytucak Mahallesi Kuzeren mevkisindeki orman yangını çıktı. Yangına müdahale edilirken, bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Bölgede arıcılık yapan Orhan Doğan, “Arı kovanlarım yandı, kurtaramadım” diyerek ağladı.