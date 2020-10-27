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Yaramazlara biraz batar!

İskenderun ve Kozan’da orman yangını: Bazı evler tahliye edildi

Hatay ve Adana’da ormanlık alanda evlere yakın bir noktada yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Sarıseki Mahallesi’nde bilinmeyen nedenle bugün öğle saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Alevlere yakın evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Hatay’da yaklaşık 15 gün önce çıkan yangında sabotaj ihtimali gündeme getirilmiş, soruşturmanın sürdüğü açıklanmıştı.

Adana’da da yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde Kuytucak Mahallesi Kuzeren mevkisindeki orman yangını çıktı. Yangına müdahale edilirken, bazı evler tedbiren boşaltıldı.

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Bölgede arıcılık yapan Orhan Doğan, “Arı kovanlarım yandı, kurtaramadım” diyerek ağladı.

İçişleri bakanı: Hatay’daki yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor

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