İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda patlama: Ölen ya da yaralanan olmadı

Hatay’ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Fotoğraf: DHA

İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nın 4’üncü fırınında hammadde eritildiği sırada patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR’in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti. Fırında soğutma çalışmasına başlandı.

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İSDEMİR’den yapılan yazılı açıklamada ise yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle patlama meydana geldiği, hiç kimsenin zarar görmediği bildirildi. Açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesinin beklendiği kaydedildi.