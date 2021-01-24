İskender Öksüz: Ya inovasyon, yahut orta gelir tuzağı

Kâr tekeldedir. Kanunsuz kâr da, helal kâr da. Birincisi hukuksuz ortamların, hırsız siyasîler sayesinde meydana gelir. Kamuyu soyar. Ülkeyi fakirliğe mahkûm eder. Ve bir gün o siyasî iktidardan indiğinde, yanaşma şirketler geri dönmemek üzere ortadan kaybolur. Çünkü hiç birinin başarısı icada, inovasyona, yönetim ustalığına dayanmaz.

Helâl tekele, icatla, inovasyonla ulaşılır. İcat, yönetim bilgisi ve yatırımla birleşince zenginlik doğar. Bu teşebbüsler uzun ömürlüdür. Hayatları mucidin ömrünü aşar. Ülkelerine refah getirirler.

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Ya inovasyon ya vasatlık. Ya inovasyon, yahut orta gelir tuzağı.

İskender Öksüz’ün yazısı