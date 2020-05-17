İskender Öksüz: Virüste neredeyiz?

Tıpta hekim ilaç yazarken veya ameliyat önerirken muhasebe yapar. Ameliyatın riski mi, hastalığın riski mi? İlacın yan etkisi mi hastalığın riski mi?

Şu anda bütün ülkelerde muhasebe yapılıyor: Aylar sürecek sert yasaklarla ülkede salgını kesmek mümkün. Karşılığında ekonomi çöker. Bir şey yokmuş gibi davranırsanız ekonomideki riski azaltabilirsiniz ama bu sefer salgın azar, sağlık kapasiteniz aşılır, ölümler artar ve sonunda ekonomi yine kayaya çarpar.

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Hesap bundan ibaret de değil. Önlemlerle salgını yavaşlatmak virüsü yok etmiyor. Gevşediğiniz anda yeniden başlayacağı garantili.

İskender Öksüz’ün yazısı