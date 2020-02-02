İskender Öksüz: Popülist söylem ve üretilen şeytanlar

Popülizm, halkın bir kısmına “biz” deyip, geri kalanını şeytanlaştırmaktır. Sonra da “biz” dediklerimize öbürlerini işaret edip, “işte, bizi mağdur eden bunlar” demektir. Popülist “biz”i tarif ederken her değeri kullanabilir. Biz Almanlar, biz fakir halk, biz Müslümanlar, biz Hristiyanlar… Onlaaar!. “Biz”den olmayanlar. Biz onlar yüzünden fakiriz, zavallıyız. Biz mağduruz.

Geçen asrın en büyük popülistlerinden biri Hitler’dir. Onun ağzında “biz”, “volk” (okunuşu “folk”) idi. Volk, halk, konu-komşu demek. Hani Volks-Wagen’in (Halk Arabası), folk’u. Kaplumbağaya yetişmemiş gençler: İlk VW, ki biz ona “vos-vos” derdik, gerçekten halk arabasıydı, küçük ve ucuzdu. Fakat halk yetmiyordu. Bir de halkı mağdur eden şeytan lâzımdı. Kim? Doğru tahmin ettiniz: Yahudiler!

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İskender Öksüz’ün yazısı

