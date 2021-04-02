İskender Öksüz: Koca, çizgisinin dışına çıktı

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, halka bizzat bilgi verdiği için, soru alıp, sorulara cevap verdiği için ve iyi haberler kadar kötü haberleri de kendisi açıkladığı için takdir ve sempati toplamıştı. Fakat son sarf ettiği bir cümleyle bu davranış çizgisinin dışına çıktı. Ak Parti kongrelerinde olup bitenlerin dillendirilmesinde kimsenin yararı yok dedi.

Böyle açık ihlallerin, bak biz güçlüyüz, kanun, nizam bize vız gelir, hatta bize bilim de, tıp da vız gelir, “Bize Corona morona sökmez” gibi moronca davranışların iftiharla, naklen yayınla, göstere göstere yapılması kesinlikle zararlıdır.

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Sustuğunuz sürece o davranışları sergileyenler, geldikleri yerlere döndüklerinde de sürdürür. Siz bunun hatalı olduğunu her fırsatta söylemedikçe… Fakat siz bir hekimsiniz. Önce zarar vermeyeceğim diye yemin ettiniz. Susarak da zarar verirsiniz.

İskender Öksüz’ün yazısı