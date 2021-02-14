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Yaramazlara biraz batar!

İskender Öksüz: Evrimi öğretmezseniz insanlar virüs mutasyon geçirip yok olacak gibi saçmalıklara inanır

Bir ara şöyle hüsnüniyetli bir öngörü vardı: Virüs mutasyon geçirip zararsız hâle gelecek. 

Virüs kendi kopyasını yaparak çoğalırken bazı kopyalar hatalı çıkar. Buna mutasyon deriz. Hatalı kopya, orijinale göre virüse bir üstünlük sağlıyorsa, “mutant” dediğimiz bu yenisi, eski virüsten daha çabuk üreyecektir. Yok, sağlamıyor, daha az ürüyorsa, eski virüs, hâkimiyetini devam ettirecektir. Bu da tabiî seçim ve evrimdir. Bu kadar basit. O halde sorulacak soru, zararsız virüs, avantajlı virüs müdür? Bir bakalım. Virüs nasıl zarar veriyor? Solunum yollarına, akciğere, hatta kalbe, beyne tutunuyor ve o dokulardan yeni virüsler imal ediyor. Yani insanı yiyerek besleniyor. Zararsız virüs, üremeyen virüstür. Demek ki çoğalamaz. Demek ki yok olma yolunda bir mutasyondur. 

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İşte evrimi öğretmezseniz insanlar virüs mutasyon geçirip yok olacak gibi saçmalıklara inanır.

İskender Öksüz’ün yazısı

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