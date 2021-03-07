İskender Öksüz: Evden çalışanlar, çalışma saatlerini sınırlamalı

Şimdi bazı insanların, «Olur mu öyle şey? Evden çalışılır mı? Evde ancak kaytarılır. Maaşını verdiğim adam gözümün önünde olmalı!” dediğini duyar gibiyim. Gerçekten böyle kontrol hastası patronlar vardır. Hani yönetimi kasanın başından ayrılmamak diye anlayanlar. Personelin firmaya ve işe bağlılığını yok etmek için bundan daha etkilisi yoktur. (…)

Evden çalışma için yapılan bir yorum: Artık çalışanın verimliği bir masanın başında kaç saat oturduğuyla değil, çıkardığı iş miktarı ile ölçülecek. Muhakkak ki daha anlamlı bir ölçme!

Reklam

Kontrolcü patronu yalanlayan olumsuz bir gelişme var: Evden çalışmada aylaklığın tam tersi gelişiyor; iş saati sınırlarının aşıldığı gözleniyor. İş eskiden yolda geçen zamana da, aileyle geçirilen zamana da tecavüz etmeğe başlamış. Bu hem çalışanın hem ailenin sağlığına zararlı. Evden çalışanların önce kendi disiplinlerini sağlayarak çalışma saatlerini sınırlamaları gerekiyor.

İskender Öksüz’ün yazısı