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Yaramazlara biraz batar!

İskender Öksüz: Boğaziçi de tamamdır

Üniversitelere bir siyasî parti başkanının rektör tayin etmesi birkaç ülke hâriç, dünyada görülmüş bir şey değildir; tasvip edilecek bir şey de değildir. O hâriç dediğim birkaç ülkeyi de bir zahmet sizler bulun. Bu geneliydi. Genel olarak tasvip etmediğim şeyi Boğaziçi özelinde desteklemem de mümkün değil tabi. 

Protestocular arasında teröristler varmış. Bu, bir acz ifadesidir. Şu teröristlere karşı neden kanunu işletmiyorsunuz, hem de çağdaş devletin bütün araçları elinizdeyken? Yoksa teröristleri kullanışlı mı buluyorsunuz? Değil mi?

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Beğenmediğiniz her hareket, “içlerinde teröristler var” diye karalayabilirsiniz. HDP hikâyesi de öyle. Terörist parti, bölücü parti. Öyleyse kanunları uygulayın. Dediğiniz gibiyse- ki bence de öyledir- hâlâ neden ortalıkta? Bu da bir acz ifadesi veya bu da son derece kullanışlı. Bütün muhalif siyasî partileri onlarla iş birliği içinde olmakla suçlayabilirsiniz. Çözüm süreci için de unutma/ unutturma hakkınızı kullanırsınız. Veya düşünmeme, düşündürmeme hakkınızı. 

İskender Öksüz’ün yazısı

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