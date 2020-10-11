İskender Öksüz: Bir zamanlar parti liderleri bizde de televizyona çıkıp tartışırlardı

Yaşı tutanlar eski Türkiye’nin şimdiki Yeni Türkiye gibi olmadığını bilirler. Gençler; ister inanın, ister inanmayın, bir zamanlar parti liderleri bizde de hep birlikte televizyona çıkıp tartışırlardı. İktidarıyla muhalefetiyle. Biz de hep beraber seyrederdik. Mesela bakın, 1991’de Türkiye seçim arifesindeyken, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Mesut Yılmaz, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü’nün programı var, TRT’de. TRT, majestelerinin televizyonu olmadığı için tarafsızlık içinde hepsini birden ve eşit şartlarda halka sunuyor. Şuradan. https://youtu.be/iooiiwunWlM seyredebilirsiniz.

Bundan dört yıl sonra, 1995’de, yine seçimlerinden önce, Kanal D’de, Seçim Arenası adıyla bir program yapılmış. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Anavatan Partisi Başkanı Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit halkın önünde tartışmışlar… Saatlerce. Programın yarım saatlik bir kısmı, https://youtu.be/BIhZbJ6AVxg adresinde duruyor.

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Eskiden halkın önüne birlikte çıkıp tenkitlere cevap verebilirken, bugün neden veremiyorlar? Nasıl oluyor da dün bütün parti liderleri eşitken bugün değil? Birini diğerlerinin teker teker hepsinden kat be kat üstün kılan nedir? Hatta diğerlerinin teker teker hepsinden değil, diğerlerinin toplamından üstün kılan?

İskender Öksüz’ün yazısı