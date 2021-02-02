‘İşkence yaptı’ dediği eşini öldüren İpek’e müebbet istemi: ‘Meşru müdafaa yok’

Antalya’da, kendisine işkence yaparak öldürmeye çalıştığını söylediği eşini öldüren Melek İpek’e müebbet hapis cezası istendi.

Fotoğraflar: AA

Döşemealtı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 31 yaşındaki Melek İpek, ocak ayında evde 36 yaşındaki eşi Ramazan İpek’i öldürmüştü. Eşinin işkence yaptığını ve kendini savunurken tüfeğin kazayla ateş aldığını söyleyen İpek tutuklanmıştı.

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Antalya başsavcılığı, soruşturmasını tamamlayarak hazırladığı iddianameyi Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme, iddianameyi kabul etti.

İddianamede, Melek İpek’e ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis talep edildi. Savcı, olayın meşru müdafaa olmadığını belirtirken, sanığın ‘tahrik indirimi’nden yararlanmasını istedi.