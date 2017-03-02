İşkence iddialarının gündeme geldiği Koruköy ve Doğanlı’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy ve Doğanlı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Koruköy’de 11 Şubat, Doğanlı’da ise 22 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Mardin valiliği operasyonların sona erdiğini ve sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Ne Olmuştu?

İnsan Hakları Derneği (İHD), PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de insan hakları ihlalleri yaşandığını açıklamıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım’ı etiketleyerek, “Gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdi Aykut’un durumu ile ilgili işlem yapacak mısınız?” diye sormuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tanrıkulu’yu ‘terör propagandası’ yapmakla suçlamıştı.

Tanrıkulu ise Soylu’ya, “Suçunuzu yüzünüze vuran herkese terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!” diye yanıt vermişti.

Soylu’nun teröristlere ev sahipliği yaptığını öne sürdüğü Aykut tutuklanmıştı.