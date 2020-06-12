İşkence AYM kararına rağmen yine cezasız kaldı

KEMAL GÖKTAŞ

Gezi eylemlerinden sonra gözaltına alınan kişinin nezarethanede dövülmesi olayı ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda açılan dava yedi yıl sonra cezasızlıkla sonuçlandı.

Mahkeme, suçlu bulduğu polis memuruna önce 3 bin lira para cezası verdi ancak bu cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında erteledi. Anayasa Mahkemesi kararıyla açılan davada ise ilk soruşturmada bilirkişinin nezarethanedeki kamera kayıtlarında olmamasına rağmen darp edilen kişinin polise hakaret ettiğine ilişkin rapor düzenlediği ve darp görüntülerini raporuna almadığı ortaya çıktı.

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‘Kafamı duvara vurup dövdüler’

İzmir’de Gezi eylemlerinden sonra gözaltına alınan Hüseyin Kaya, tutuklandıktan sonra avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu ve işkence gördüğü iddiasıyla terörle mücadele şubesinde görevli polislerden şikayetçi oldu. Kaya ‘gözaltına alındığı ilk gün bir polis tarafından işkence yapılmakla tehdit edildiğini, yatağını almaları nedeniyle yerde yatmak zorunda kaldığını, 14 Temmuz 2013 gecesinde yaklaşık 10 polis memuru tarafından sürüklenerek nezarethaneden çıkarıldığını, kolundan tutularak kafasının duvara vurulduğunu, tekme ve tokatlarla darp edildiğini ve hakarete maruz kaldığını ve bütün bu işkencelerin kameranın bulunmadığı yerde yapıldığını’ ileri sürdü.

‘Kendini yaraladı’

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, mesleği belirtilmeyen bir bilirkişinin hazırladığı rapora ve polis tutanaklarına dayanılarak takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, polisin hazırladığı tutanaklara atıf yapılarak şikayetçi Kaya suçlandı ve ‘görevlilere karşı sürekli olarak tehdit ve hakarette bulunduğu, görevlilere direndiği, nezarethaneye zarar verdiği, görevlilerce herhangi bir müdahalenin yapılmamasına rağmen ‘Vurma diyorum sana, vurma lan’ diye asılsız ithamlarda bulunduğu, rahatsız olduğunu beyan etmesi üzerine hastaneye götürülmesine rağmen tedaviyi kabul etmediği, nezarethanede yatağı kaldırıp, yatak tahtasını söküp eline alarak yatağın üzerinde oturduğu, lavabo ihtiyacı için nezarethaneden çıkarıldığında tekrar nezarethaneye girmemek için direnmesi nedeniyle orantılı güç kullanılıp nezarethaneye sokulduğu, doktor raporu için nezarethaneden çıkarılmak istendiğinde direnmesi nedeniyle kendisine orantılı güç kullanıldığı’ ileri sürüldü.

‘İşkence ve kötü muamele yasağı’

Kaya’nın avukatı Nezahat Paşa, takipsizlik kararının kaldırılması için mahkemeye yapılan itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda ‘soruşturmada teşhis yaptırılmadığı, şikayetçinin beyanın alınmadığı, tanıkların dinlenmediği, kamera kayıtları savcılıkça izlenmeksizin polis olup olmadığı belirtilmeyen bir bilirkişi tarafından hazırlanan rapor ile yetinildiği, kamera kayıtlarının CD ortamına şüpheliler tarafından aktarıldığı ve görüntülerde kesintiler bulunduğu’ belirtildi ve ‘işkence ve kötü muamele yasağı’nın ihlal edildiği savunuldu.

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‘Başını kim duvara vurdu?’

Anayasa Mahkemesi 2. Bölümü’nün 2016 yılında verdiği kararda, sağlık raporuna göre başvurucunun gözaltında olduğu süre içinde başından yaralandığı ancak bunun ne şekilde olduğuna ilişkin ne bilirkişi raporunda ne de savcılığın takipsizlik kararında bir belirleme olmadığı belirtildi. Kararda, ‘dosyada yer alan ve kamera görüntülerinden alındığı belirtilen fotoğraflardan başvurucunun kafasını vurma şekline ilişkin bir çıkarım yapılamadığına’ da dikkat çekti.

AYM bu nedenle ‘devletin etkili soruşturma yapma usul yükümlülüğünün ihlal edildiğine’ karar verdi ve soruşturmanın yeniden açılması için dosyanın İzmir başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Yedi yıl sonra cezasızlıkla kapandı

İzmir başsavcılığı, AYM kararı doğrultusunda yaptığı soruşturmada atanan bilgisayar uzmanı yeni bilirkişi, önceki bilirkişi raporunun aksine şikayetçinin polislere hakaret ettiğine ilişkin herhangi bir bulgu olmadığını ve kafasının duvara vurulduğunu belirtti. Savcılık da bilirkişi raporunda Uzun’un kafasına vurduğu belirtilen polis memuru Y.U. hakkında ‘basit yaralama’ suçundan dava açtı. Y.U yaptığı savunmada iddiayı reddetti ve ‘Kaya’nın gözaltına alındığı suçun terör suçu olduğunu ve görevlilere sürekli zorluk çıkardığını’ söyledi.

Yapılan yargılama sonunda İzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesi, polis memuru Y.U’yu suçlu buldu ancak ‘basit yaralama’ suçundan sadece 3 bin lira adli para cezasına mahkum etti. Mahkeme, sanık polisin ‘sakıbasız olduğu ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaate varıldığı’ gerekçesiyle bu cezayı da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında erteledi. Böylece yedi yıl süren yargı mücadelesi sonunda suçlu bulunan polis memuru ceza almadan kurtuldu.