Diken

Yaramazlara biraz batar!

İskeleden düşen işçi beş gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, ikinci kat iskeleden düşen inşaat işçisi Erol Güney, tedavi gördüğü hastanede beş gün sonra yaşamını yitirdi.

Dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren dört çocuk babası Güney, bugün İzmit’te toprağa verilecek.

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