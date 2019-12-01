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Yaramazlara biraz batar!

Isınmak için ateş yakan dört kişi Melih Cevdet Anday’ın heykelini yaktı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde ısınmak için ateş yakan dört kişi şair Melih Cevdet Anday’ın heykelini yaktı. Yanan heykel itfaiye tarafından söndürülürken polis dört kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan Şairler Parkı’nda 22:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, parkta ısınmak isteyen dört kişi ateş yaktı. Ancak ateşe atılan maddelerden dolayı alevler bir anda şair Melih Cevdet Anday’ın heykeline sıçradı. Paniğe kapılan dört kişi yangını söndürmeye çalıştı ancak alevleri söndürmeyi başaramayınca korkuya kapılarak parktan kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Dört kişiye gözaltı

Yanan Melih Cevdet Anday’ın heykeli itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri de parkın çevresinde, heykeli yakıp kaçan dört kişinin peşine düştü.

Yapılan çalışma sonucunda olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Dört kişi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay yeri İnceleme ekipleri bir süre yanan heykel üzerinde inceleme yaptı. Beşiktaş kaymakamlığı da olayla ilgili açıklama yaparak dört kişinin gözaltına alındığını ve işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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