İşini geri isteyen Veli Saçılık’a soruşturma: Bayramdan sonra tutuklanabilirim 

KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önündeki eylemini sürdüren sosyolog Veli Saçılık hakkında ‘örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’a konuşan Saçılık, soruşturma dosyasında hangi örgüte üye olduğuna dair bir bilginin yer almadığını belirtti.

‘Eylemin sembollerini ortadan kaldırmanın bir yöntemi’

“Aslında soruşturmayla, ‘Etkili eylem yaptın, biz de gününü göstereceğiz’ diyorlar, ben öyle yorumluyorum” diyen Saçılık, bayramın ardından tutuklanmayı beklediğini dile getirdi: “Eylemin sembollerini ortadan kaldırmanın bir yöntemi olarak görüyorlar. Nuriye ve Semih’in tutuklanmalarının ardından göz önüne biz çıktık ve bu soruşturma da onun bir parçası. Ortada bir suç değil ortada bir ses olduğu için. Bizi döverek, işkence ederek, tutuklayarak topluma mesaj veriyorlar. Toplum bunu bizim korkmadığımız üzerinden alsın. Biz insanlara korku değil cesaret bulaştırmaya çalışıyoruz.”