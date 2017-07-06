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İşini geri isteyen Veli Saçılık: Polis şu an evimde arama yapıyor

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KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde günlerdir eylem yapan sosyolog Veli Saçılık, evine polis baskını düzenlendiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Twitter hesabından açıklama yapan Saçılık “Polis şuan evimde arama yapıyormuş. Evde yokum. Nuriye-Semih yaşayacak. Direniş Daima” ifadelerini kullandı.

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Ardından bir video yayınlayan Saçılık, açlık grevindeki tutuklu Semih Özakça’nın eşi öğretmen Esra Özakça ve KHK ile ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ’ın da gözaltına alındığını duyurdu.

Saçılık, videoda “Şu anda aldığım haber göre, polis evimde arama yapıyormuş. Daha önce bunu tahmin etmiştik. Esra, Acun, Nazife hocamızı da gözaltına almışlar. Şunu söylüyoruz biz: İşimizi geri istiyoruz diye başladık ve hiçbir şekilde hiçbir zalime boyun eğmedik. Bizim tek suçumuz, zalime zalim demektir ve karşısında eğmemektir” diye konuştu.

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