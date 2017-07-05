İşini geri isteyen Saçılık yine Yüksel’de: Kolumu aldınız ama onurumu alamazsınız

KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde günlerdir eylem yapan sosyolog Veli Saçılık, “Bu sokakta polise karşı direniyor olmak onur verici. Ben onlara, kolumu aldınız ama onurumu alamazsınız diyorum” dedi.

Burdur Cezaevi’nde 2000 yılında düzenlenen operasyonda dozer darbesiyle kolunu kaybeden Saçılık’ın ampute omzu iki gün önce polis tarafından kırılmıştı.

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Dihaber’in aktardığına göre Sincan Cezaevi’nde sürdürdükleri açlık grevi eylemleri 119’uncu gününe giren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek olmak ve işlerine geri dönmek isteyen kamu çalışanları ve basın mensupları basın açıklaması yapmak üzere Yüksel Caddesi’ndeki Karanfil Sokak’ta bir araya geldi.

Veli Saçılık, ampute omuzu kırıldığı için eyleme sargı beziyle katılırken, KHK’yla işinden ihraç edildikten sonra Malatya’da oturma eylemine başlayan ve bir çok kez gözaltına alınan Erdoğan Canpolat da bugünkü eylemde yer aldı.

Polis, Yüksel Caddesi’ni bir kez daha kalkanlarıyla kapatarak eylemcilerin caddeye girmesini engelledi.

‘Nuriye ve Semih’in açlık grevinin 119. günü, Nuriye ve Semih işe geri alınsın’ pankartı açan ve basın açıklaması yapmak isteyen gruba açıklama başlar başlamaz müdahale eden ve pankartı yırtan polis, insanları sürükleyerek caddenin sonuna kadar götürdü ve Erdoğan Canpolat’ı gözaltına aldı.

‘En büyük suç gazetecilik’

Bulunduğu yerde açıklama yapan Veli Saçılık’sa, Ankara valiliğinin Kızılay’da belirli yerlerde eylem yapılmasını ‘süresiz’ yasaklaması hakkında, “Ankara Valisi bu yetkiyi nereden alıyor? Biz basın açıklaması hakkımızı Anayasa’dan alıyoruz, siz bu yetkiyi nereden alıyorsunuz?” diye sordu.

Türkiye’de en büyük suçun gazetecilik olduğunu belirten Saçılık, “Birisine haber veriyorsanız bir eylemciden daha suçlu görünüyorsunuz. Nazife Onay’ın yaptığı eylemi çeken arkadaşımız bu yüzden gözaltına alındı” dedi.

2000 yılında Burdur Cezaevi’nde kolunun kopartıldığını hatırlatan sosyolog, “Bu sokakta polise karşı direniyor olmak onur verici. Ben onlara, kolumu aldınız ama onurumu alamazsınız diyorum” diye konuştu.