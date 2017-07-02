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İşini geri isteyen Saçılık Guardian’da: Muhalefetin sembolü olan tek kollu adam


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Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık, Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian’da.

Saçılık, KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde günlerdir eylem yapıyor.

‘Muhalefetin sembolü’

Guardian’ın ‘Türkiye’de giderek artan baskıya karşı muhalefetin sembolü olan tek kollu adam’ diye nitelediği Saçılık, hükümetin kendisine soruşturma açtığını ve terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmakla suçlandığını söyledi.

Saçılık, Guardian tarafından şu sözlerle tanımlanıyor: “Saçılık, kıvrak zekasının altındaki geleneksel bıyıkları ve yumuşak tebessümüyle gösterişsiz davranıyor. Görüntüsünün yarattığı etkinin farkında, provokatörlere ve kalkanlı polislere karşı duran tek kollu bir adam.”

‘Onlar güçlü ama biz haklıyız’

Çevik kuvvetle karşı karşıya gelmenin hükümete karşı çıkan Türkler için sıradan hale geldiğini söyleyen Saçılık, “(Çevik kuvvet) çok güçlü ama biz haklıyız. Cesaret bulaşıcıdır, onlar da cesaretimizin daha büyük bir şeye evrilmesinden korkuyorlar” diye konuştu.

Yaşadıklarından ötürü öfke duyduğunu ve bu yüzden ağladığını dile gtiren Saçılık, şöyle devam etti: “Ben tek kollu biriyim ama davamız güçlü ve devlet bizi terörist diye resmetmeye çalışsa da, (ihraç edilen) bu insanlar apaçık masum insanlar. Haklıyız, davamız haklı, bunu onlar da biliyor. Ne zaman haklarımızı istemeye çalışsak, gözaltıyla, dayakla, işkenceyle ve ölümle sona eriyor. Umutluyum, bu yüzden protesto ediyorum.”

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