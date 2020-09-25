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‘İsimsizler Hareketi’ adlı Twitter hesabına soruşturma: 24 gözaltı

Twitter’daki ‘İsimsizler Hareketi’ hesabıyla ilgili soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, ‘İsimsizler Hareketi’ adlı hesabın paylaşımlarını inceledi.

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Paylaşımların ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği’ öne sürülürken, ‘devlet büyüklerine hakaret’ ve ‘seçilmiş hükümeti yıpratmaya çalışmak’ suçlamaları yöneltildi.

Söz konusu grubun yöneticiliğini sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu’nun yaptığı, etiket (hashtag) faaliyetlerini ise avukat Tamer Doğan’ın sürdürdüğü ileri sürüldü.

​Grup üyelerinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, altı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda, İstanbul’da 18, Balıkesir’de iki, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Tekirdağ’da ise birer olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Hakan Gülseven de ‘İsimsizler Hareketi’ soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında.

‘İsimsizler Hareketi’ Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

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