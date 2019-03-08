Işıl Özgentürk: Leyla Güven’in biz kız kardeşlerine yolladığı 8 Mart mesajını size ulaştırıyorum

Leyla Güven aynı zamanda HDP’nin Hakkâri’den büyük bir oy çoğunluğuyla seçilmiş milletvekili. Yani onu açlık grevine zorlayanlar aslında seçmenlerini de tecrit ediyorlar. Ayrıca o bir kadın! Bir anne! Yani hepimiz tecritteyiz.



Şimdi onun biz kız kardeşlerine yolladığı mesajı size ulaştırıyorum:

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“Bütün dünya kadınlarının ve sizlerin 8 Mart direniş gününü kutluyorum.Ve inanıyorum ki her gelen gün, yeni8 Mart’larda, daha özgür günlerde bizler kadınların yani toplumun taleplerini alanlarda haykıracağız. Tarih boyunca demokrasinin özgürlüklerin artması kadının hak ettiği yere gelebilmesi için kadınlar birçok eyleme öncülük yapmışlardır. Ben de bu böyle bir eylemin öncüsü olmaktan gurur duyuyorum. Eylem kararını da kendim aldım. Kendi kafamda tasarlayarak tek başıma adeta ilmek ilmek ördüm ve bu greve başladım. Hâlâda ruhen kendimi iyi hissediyorum.Kadın mücadelesi çok anlamlıdır.Kadın ziyaretçiler bana ayrı bir coşku veriyor. Başarmaya çok yakınız. Gelecek8 Mart’larda hep birlikte olacağımızın umudunu taşıyorum. Evet, duymak, ses vermek yaşatır.!”

Işıl Özgentürk’ün yazısı