Işıl Özgentürk: Günümüzde bilimsel olmak suçlu olmakla eşdeğer

Sevgili okurlarım, Akit, Yeni Şafak, Star ve Sabah gazetelerinin ihbarıyla ve iki kişinin şikâyetiyle “Yeni kuşak türbanlılar” yazımdan ötürü nur topu gibi bir davam daha oldu. Çocuğum yaşında savcıya yazdıklarımın ne denli bilimsel olduğunu uzun uzun anlatmıştım, Mezapotamya’dan, Sümerlerden söz etmiştim ama günümüzde bilimsel olmanın suçlu olmakla eşdeğer olduğunu unutmuşum.

Bunu unuttuğum için kendimi affetmeyeceğim.

Öyle mi? Şimdi ben de şikâyetçiyim, iktidar mensupları, yandaş medya ve sözüm ona adalet dağıtanlar bu güzel memleketi bir hard pornoya çevirdiler. Önce biraz açıklama, porno abartmak demektir, yalan demektir, gerçek olmayanlarla insanları aldatmak demektir. İşte ben de diyorum ki, ülkemi bir porno cenneti yaptınız.

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Işıl Özgentürk’ün yazısı