Işıl Özgentürk: Bir başka salgın: Genç intiharları!

Gözlerimizi, kulaklarımızı tıkasak da korona salgını yanında bir başka salgın daha bu ülkeyi tehdit ediyor: Genç intiharları.

Gün geçmiyor ki gencecik bir kız, meslek sahibi gencecik bir erkek, gencecik bir çift son derece kararlı bir biçimde yaşamı terk ediyor. İşsizlik, yaşamın giderek anlamsızlaşması, işini yaparken uğranan haksız muamele, aşağılanma, açlık, en çok genç nüfusu tehdit ediyor.

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Bunların çok azını işitiyoruz. Oysa bir kulak kabartın; çevremizde, üç adım ötemizde genç insanlar intihar ediyorlar.

Işıl Özgentürk’ün yazısı