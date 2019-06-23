Işıl Özgentürk: Aklımızla dalga geçmeyin, Allah’ın gücüne gidecek!

Sevgili okurlarım seçimde kim kazanırsa kazansın artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Şöyle ki, bildiğiniz gibi 17 yıllık AKP iktidarı uzmanların, bilim adamlarının, odaların uyarılarını kulak arkasına atıp, bilerek ya da bilmeyerek pek çok yanlış yaptılar, denetim mekanizmasını devre dışı bıraktılar en çok da rant hırsıyla plansız programsız yapılan işler çökmeye başladı. Örneğin Karadeniz derelerine HES yapmayın, bölgenin ekolojik dengesini bozarsınız uyarıları dinlenmedi, ayrıca, yel değirmeninden biraz daha hallice “HES’lerin ürettiğielektrik de anca bir kasabaya yeter” denildi. Sonuçta üzerlerine HES yapılan dereler kurudu, bölgenin ekolojik dengesi altüst oldu. Kısaca, Karadeniz HES mezarlığı oldu. Şiddetli sağanak yağmurlar başladı. Geçenlerde sel suları nasıl olmuşsa hâlâ çalışan bir HES’in borularını ve havuzunu patlattı. 6 kişi öldü, kayıplar var. Bakanlar patlamanın Allah’tan olduğunu söylemekle yetindiler. Yani Allah’ın işi gücü yok Karadeniz’de yapılmış bir HES’i patlatıyor. Aklımızla dalga geçmeyin, Allah’ın gücüne gidecek!

Işıl Özgentürk’ün yazısı