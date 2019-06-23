Işıl Özgentürk: Aklımızla dalga geçmeyin, Allah’ın gücüne gidecek!

Sevgili okurlarım seçimde kim kazanırsa kazansın artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Şöyle ki, bildiğiniz gibi 17 yıllık AKP iktidarı uzmanların, bilim adamlarının, odaların uyarılarını kulak arkasına atıp, bilerek ya da bilmeyerek pek çok yanlış yaptılar, denetim mekanizmasını devre dışı bıraktılar en çok da rant hırsıyla plansız programsız yapılan işler çökmeye başladı. Örneğin Karadeniz derelerine HES yapmayın, bölgenin ekolojik dengesini bozarsınız uyarıları dinlenmedi, ayrıca, yel değirmeninden biraz daha hallice “HES’lerin ürettiğielektrik de anca bir kasabaya yeter” denildi. Sonuçta üzerlerine HES yapılan dereler kurudu, bölgenin ekolojik dengesi altüst oldu. Kısaca, Karadeniz HES mezarlığı oldu. Şiddetli sağanak yağmurlar başladı. Geçenlerde sel suları nasıl olmuşsa hâlâ çalışan bir HES’in borularını ve havuzunu patlattı. 6 kişi öldü, kayıplar var. Bakanlar patlamanın Allah’tan olduğunu söylemekle yetindiler. Yani Allah’ın işi gücü yok Karadeniz’de yapılmış bir HES’i patlatıyor. Aklımızla dalga geçmeyin, Allah’ın gücüne gidecek!
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Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘Öcalan mektubu’na: İthamları reddediyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın seçimlerde alınacak tavra ilişkin dünkü mektubu üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak yapılan değerlendirme ve ithamları reddettiklerini açıkladı.
İstanbul’da fabrika yangını: Dört yabancı uyruklu hayatını kaybetti
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrika yanarken dört yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Yangın tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı dört katlı fabrikada saat 03.15’te çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangında iki yabancı uyruklu işçi de ciddi şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Binadaki 20 kişi de yara almadan itfaiye merdivenleri ile tahliye edildi. Yabancı uyruklu kişiler fabrikada […]
Öcalan’ın görüşmecisi anlatıyor: Saatler sürdü, bir devlet görevlisi de oradaydı
İmralı Cezaevi’ne giderek Abdullah Öcalan’ın seçim mesajını taşımasına izin verilen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, saatler süren görüşmede bir devlet görevlisinin de bulunduğunu anlattı. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a konuşan Ali Kemal Özcan, “Görüşme kimin talebi üzerine gerçekleşti” sorusuna Özcan, “Üç tarafın diyelim. Devletin, Öcalan’ın ve benim talebim üzerine gerçekleşti. Ben 2010 Temmuz’undan beri görüşmek istiyordum. Bu […]
Bloomberg: Erdoğan yarışta aday bile değil, ama kaybedeceği çok şey var
Bloomberg, 23 Haziran öncesi Türkiye’ye ilişkin yayınladığı analizde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarışan adaylardan bile olmadığını, fakat malubiyet durumunda en çok onun kaybedeceği’ değerlendirmesini yaptı.
Lefkoşa yönetiminde ‘Maraş’ çatlağı: Akıncı ‘bostan korkuluğu değilim’ dedi
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hem Başbakan Ersin Tatar hem de Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın ‘Maraş açılımı’na ilişkin açıklamaları ve Kıbrıs Rum kesimi ile görüşmelerinden haberdar olmadığını belirterek “KKTC Cumhurbaşkanı bostan korkuluğu değildir” diyerek tepki gösterdi.