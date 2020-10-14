‘Işıklar yanıyor’ diye yazan Yıldırım özür diledi: Hukuk dışı bir imada bulunmadım

Dün akşamki, “Işıklar Yanıyor” paylaşımıyla Türkiye’nin gündemine oturan Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım kamuoyundan özür diledi.

Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrasında Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetmesinin ardından sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını ekleyerek “Işıklar yanıyor” yazmıştı. İçişleri Bakanlığı’ndan, “Işıklarımız hiç sönmüyor” paylaşımıyla yanıt gelmişti. Paylaşım hükümet kanadından ‘vesayet’ çağrısı ve ‘tehdit’ olarak nitelenerek tepki görmüştü.

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AA’nın haberine göre yazılı açıklama yapan Yıldırım, mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kasıtlı şekilde hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğunu kaydeden Yıldırım şöyle devam etti: “Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum.”