Işıklar cumartesi akşamı Dünya için kapanıyor

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla dünya üzerindeki anıtsal yapıların ışıklarını bir saatliğine kapattığı Dünya Saati etkinliği bu yıl 25 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.

WWF-Türkiye’nin düzenlediği etkinlik kapsamında İstanbul Boğazı’ndaki köprülerin yanısıra Topkapı Sarayı, İzmir Saat Kulesi, Uçhisar Kalesi, Dolmabahçe Sarayı, Kurşunlu Külliyesi ve Süleymaniye Camii’nin ışıkları da 20:30-21:30 arasında kapatılacak.

Etkinliğe bu yıl ilk kez spor kulüpleri de destek veriyor. Galatasaray, Türk Telekom Arena’nın, Beşiktaş ise Vodafone Arena’nın dış ışıklarını kapatarak iklim değişikliğine dikkat çekecek.

Dünya Saati etkinliği çerçevesinde dünya çapında Paris’teki Eyfel Kulesi, Moskova’daki Kremlin Sarayı, New York’taki Empire State binası, Vatikan’daki St. Peter Bazilikası gibi anıtsal yapılar belirlenen gün ve saatte ışıklarını kapatarak kampanyaya destek oluyor.

Akdeniz ormanlarına destek kampanyası düzenleniyor

Türkiye’deki Dünya Saati kampanyası bu yıl bir başka ilke daha imza atıyor. İklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki Akdeniz ormanlarını gündeme getirilip ormanların korunması için bir bağış kampanyası başlatılıyor. WWF-Türkiye, Dünya Saati’nde herkesi ORMAN yazıp, 8486’ya bir mesaj atarak Akdeniz ormanlarının iklim değişikliğine uyum sağlaması için yürütülen projeye 10 TL bağışta bulunmaya çağırıyor.