Işık Kansu: TRT genel müdürüne ‘bakanlar kurulu’ yetkisi

Başsavcıya göre, dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e ‘BakanlarKurulu’na tanınan yetki’ devredilmişti.

İşte bu hukuksuz yetki devriyle de Şahin, işe aldığı FETÖ’cülerle TRT’nin altını üstüne getirmişti.

O İbrahim Şahin, TRT ile ilgili FETÖ davası iddianamesinde 30 kez adı geçmesine karşın bugün merkez valisi olarak devletten tıkır tıkır maaşını almaya devam ediyor. Onu oraya atayan ve koruyan Bülent Arınç da, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi.

Şahin hakkında yapılan ısrarlı suç duyuruları konusunda da, sıfatları önünde ‘Cumhuriyet’ bulunan savcılar ise, soruşturma yapmaktan özenle kaçınıyorlar! Bakanlar Kurulu Yetkisi Kullanan Genel Müdür!

Işık Kansu’nun yazısı