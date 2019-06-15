Diken

Yaramazlara biraz batar!

Işık Kansu: TRT genel müdürüne ‘bakanlar kurulu’ yetkisi

Başsavcıya göre, dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e ‘BakanlarKurulu’na tanınan yetki’ devredilmişti.
İşte bu hukuksuz yetki devriyle de Şahin, işe aldığı FETÖ’cülerle TRT’nin altını üstüne getirmişti. 
O İbrahim Şahin, TRT ile ilgili FETÖ davası iddianamesinde 30 kez adı geçmesine karşın bugün merkez valisi olarak devletten tıkır tıkır maaşını almaya devam ediyor. Onu oraya atayan ve koruyan Bülent Arınç da, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. 
Şahin hakkında yapılan ısrarlı suç duyuruları konusunda da, sıfatları önünde ‘Cumhuriyet’ bulunan savcılar ise, soruşturma yapmaktan özenle kaçınıyorlar! Bakanlar Kurulu Yetkisi Kullanan Genel Müdür!

Işık Kansu’nun yazısı

Reklam

SON HABERLER

Azınlıklar, kadın ve Türk tiyatrosuna ışık tutan ‘Unutulan’ çok güçlü feminist bir metin

Kumbaracı50’de ‘Yersiz Kumpanya’ tarafından sahnelenen ve ‘şimdilik’ son kez perde diyen ‘Unutulan’, hem Türk tiyatro tarihine, hem Ermeni azınlıkların Türk tiyatrosundaki unutulan yerinden yola çıkarak azınlıkların kimliklerini koruma mücadelesine, hem de kadının toplumdaki yeri ve kadın şiddetine tüylerinizi diken diken ederek dokunan, zamanın ötesinde ve çok güçlü bir feminist metin.

Katarlılar 4.6 milyar lirayı Türkiye’den çekmemiş, Finansbank değer kaybetmiş

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Katarlı yatırımcıların 2019’un ilk beş ayında Borsa İstanbul’daki 4.6 milyar liralık yatırımını çektiğine yönelik haberin doğru olmadığını, piyasada oluşan bu algının büyük oranda Katarlı yatırımcıların elinde bulunan QNB Finansbank hisselerindeki düşüşten kaynaklandığını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...