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Yaramazlara biraz batar!

Işık Kansu: ‘İlelebet payidar kalacağı’na inandığımız Cumhuriyet artık yok

 

CHP’nin bugün üstlenmesi gereken sorumluluk; yalnızca tüzük ve program değişikliğiyle ya da “Ben sarayda değil, Çankaya Köşkü’nde oturacağım ve sorunları çözeceğim” diyerek geçiştirilebilecek bir yük değildir.

Ciddi emek, uygun yöntem, nitelikli kadro, bilinçli akıl, hazırlıklı tutum, hedefli yol ve bağımsız düşünebilme yetisi gerektirir.

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“İlelebet payidar kalacağı”na inandığımız Cumhuriyet artık yoktur.

Cumhuriyeti geri kazanmak; kimi zerzevat takımının yaptığı gibi onu yerden yere vurmaktan çok, ama çok daha zordur.

Işık Kansu’nun yazısı

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