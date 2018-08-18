Işık Kansu: Ensar protokolü ne olacak? Bakanlık adım atmış değil

Ensar protokolü ne olacak?

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, çocuk istismarının odağı haline gelen Ensar Vakfı ile imzaladığı protokolün, “kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi”ne ilişkin anayasa hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle “örgün eğitim” açısından yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Reklam

Kararda, üye Yücel Bulmuş’un önemli bir karşı oy gerekçesi de yer alıyor. Protokolde amaçlanan faaliyetler ile vakfın amaç ve faaliyetlerinin örtüşmediğine değinen Bulmuş, “Vakfın hem amaçsal, hem de donanım yönünden yeterli olup olmadığı araştırılmadan” imzalanmış protokolün “yaygın eğitim” yönünden de yürütmesinin durdurulması gerektiğini belirtmiş.

Çünkü protokol, “sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, teknolojik” alanlarda etkinlikler öngörüyor; Ensar Vakfı ise, “dinsel” eğitim veriyor.

Reklam

Danıştay, bu kararını nisan ayının başında verdi.

O günden bugüne hem anayasaya, hem de yasalara aykırı imzalanmış protokol ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı henüz bir tek adım atmış değil.

Işık Kansu’nun yazısı