Işık Kansu: CHP seçmeni gider, tıpış tıpış oyunu verir!

Beyoğlu’nda 700’üncü hafta eylemlerine izin verilmeyen Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu talep etti. Cumartesi Anneleri “701. haftamızda kayıp yakınları olarak her cumartesi olduğu gibi yine Galatasaray’da olacağız” dedi.