CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye seçimlerinde adaylar arasında “sürpriz” isimlerin olabileceğini açıklamış.
CHP seçmeni, siyasal İslamcıyı cumhurbaşkanı adayı, MHP’liyi Ankara Belediye Başkanı adayı, ülkücüyü başdanışman, Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı’nı milletvekili, Fethullah Gülenci imamı parti meclisi üyesi, Milli Görüşçüyü de genel başkan yardımcısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin sürprizlerine pek alışkındır nasıl olsa…
Gider, tıpış tıpış oyunu verir!
Işık Kansu: CHP seçmeni gider, tıpış tıpış oyunu verir!
CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye seçimlerinde adaylar arasında “sürpriz” isimlerin olabileceğini açıklamış.