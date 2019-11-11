Diken

Yaramazlara biraz batar!

Işığı takip eden bir malzeme icat edildi

Bilim insanları, güneş ışınına tepki veren yeni bir polimer geliştirdi. Bu bileşenin gelecekte güneş panellerinde kullanılabileceği düşünülüyor.

Fotoğraflar: Phys.org

Phys.org sitesinde yer alan habere göre, Kaliforniya Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, bazı çiçeklerin güneşe göre hareket etmesinden ilham alarak bir çalışma yaptı. Araştırmanın sonuçlarının açıklandığı, ‘Nature Nanotechnology’ dergisinde yayınlanan makalede, ışığa duyarlı bir malzemeyle ısıya duyarlı bir malzemenin birleştirilerek yeni bir polimer oluşturulduğu belirtildi.

Reklam

Araştırmacıların çiçek sapı gibi şekillendirdiği materyale farklı açılardan ışık huzmesi gönderildiğinde sapın ışığa doğru yöneldiği gözlemlendi.

Fotoğraflar: Phys.org

Bilim insanları, geliştirilen maddenin gelecekte güneş panellerinde kullanılabileceğini açıkladı. Bu malzeme ile güneş panellerinin ekstra bir mekanizmaya ihtiyaç duymadan güneşe dönük tutulabileceği düşünülüyor.

SON HABERLER

Anıtkabir’de insan seli: ‘Özgürce nefes almamızı Atatürk’e borçluyuz’

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yılında, her 10 Kasım’da, saat 09:05’te olduğu gibi yurdun dört bir yanında hayat durdu. Ankaralılar ve Ulu Önder anısına hayatı kentlerinde durdurmak yerine O’nun ebedi istirahatgahında olmak isteyenler ise Anıtkabir’e aktı. Türkiye’nin farklı illerinden yola çıkan yüz binler Ata’nın huzurunda olmak için sabahın erken saatlerinde oradaydı.

Tel Abyad’da bombalı saldırı: Dokuz ölü, 30 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına YPG’lilerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre dokuz kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...