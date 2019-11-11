Işığı takip eden bir malzeme icat edildi

Bilim insanları, güneş ışınına tepki veren yeni bir polimer geliştirdi. Bu bileşenin gelecekte güneş panellerinde kullanılabileceği düşünülüyor.

Fotoğraflar: Phys.org

Phys.org sitesinde yer alan habere göre, Kaliforniya Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, bazı çiçeklerin güneşe göre hareket etmesinden ilham alarak bir çalışma yaptı. Araştırmanın sonuçlarının açıklandığı, ‘Nature Nanotechnology’ dergisinde yayınlanan makalede, ışığa duyarlı bir malzemeyle ısıya duyarlı bir malzemenin birleştirilerek yeni bir polimer oluşturulduğu belirtildi.

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Araştırmacıların çiçek sapı gibi şekillendirdiği materyale farklı açılardan ışık huzmesi gönderildiğinde sapın ışığa doğru yöneldiği gözlemlendi.

Fotoğraflar: Phys.org

Bilim insanları, geliştirilen maddenin gelecekte güneş panellerinde kullanılabileceğini açıkladı. Bu malzeme ile güneş panellerinin ekstra bir mekanizmaya ihtiyaç duymadan güneşe dönük tutulabileceği düşünülüyor.