İSİG verileri: Bir ayda en az 166 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), bu yılın mayıs ayında en az 166 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSİG’in verilerine göre en çok iş cinayeti 21 ölümle İstanbul’da görülürken, bu kenti 10 ölümle Manisa, yedi ölümle Balıkesir izledi.

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Hayatını kaybeden işcilerden altısı göçmen, 142ü de çocuktu. İş cinayetleri sırasıyla tarım, inşaat ve taşımacılık sektöründe meydana geldi.

Ölüm nedenlerinde yüzde 18’le trafik-servis kazası başı çekerken, bunu ezilme-göçük ve düşme izledi.

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Geçen yılın aynı ayında iş cinayetlerinde en az 146 işçi hayatını kaybetmişti.