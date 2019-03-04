İSİG: Şubat ayında 125 iş cinayeti yaşandı

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) şubat ayı iş cinayetleri raporuna göre bu ay 125 kişi iş cinayeti sonucu öldü. Ocak ayı da dahil edildiğinde, 2019 yılının ilk iki ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 284 oldu.

Fotoğraf: DHA

Rapora göre, ölenlerin dokuzu kadın, 116’sı erkek işçi. 15 yaşında bir inşaat işçisi çocuk işçi de bu ay yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden üçü ise mülteci/göçmen işçiydi.

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Rapora göre, ölen işçilerden ikisi sendikalı, 123’ü ise sendikasız olarak çalışıyordu.

Kadın işçi cinayetleri tarım, gıda ve tekstil gibi iş kollarında gerçekleşti.

Ölümler en çok inşaat, taşımacılık, tarım, ticaret/büro, güvenlik, madencilik, gıda, enerji ve belediye/genel işler iş kollarında oldu.

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Tarımda ölenlerin en az yüzde 64’ü ücretli çalışıyordu.

En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve kalp krizinden gerçekleşti.

En çok iş cinayeti İstanbul, Kocaeli, Antalya, Manisa, İzmir, Mersin, Ankara, Elazığ, Kütahya, Muğla ve Şanlıurfa’da yaşandı.



