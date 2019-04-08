İSİG Meclisi: Mart ayında 108 iş cinayeti yaşandı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre mart ayında Türkiye genelinde yaşanan iş cinayetlerinde beşi çocuk, dördü kadın ve 11’i göçmen/mülteci en az 108 işçi hayatını kaybetti. İlk üç ayda iş cinayetlerinde ölen kişi sayısı 392’ye yükseldi.

İSİG verilerine göre ocak ayında 159, şubat ayında 284 işçi iş cinayetlerinde ölmüştü. İSİG’in mart ayı raporundaki verilerin yüzde 88’i ulusal ve yerel basından, yüzde 12’si ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan edinilen bilgilerle hazırlandı.

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Sadece bir tanesi sendikalıydı

Rapora göre hayatını kaybeden 108 işçinin 85’i ücretli (işçi ve memur), 23’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşurken, ölenlerin sadece biri (yüzde 0,92) sendikalı işçi, 107 işçi ise (yüzde 99,08) sendikasızdı.

İSİG’in verilerine göre dört kadın işçi tarım ve sağlık, beş çocuk işçi de inşaat ve tarım işkollarında çalışırken yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinde hayatını kaybeden 11 mülteci/göçmen işçinin yedisinin Afganistanlı, ikisinin Suriyeli, ikisinin de Türkmenistanlı olduğu belirtildi.

Ölümler çoğunlukla inşaat (yüzde 26), tarım (yüzde 26), taşımacılık (yüzde 13), belediye/genel işler (yüzde 7), ticaret/büro (yüzde 5) alanlarında gerçekleşti. Ön plana çıkan ölüm sebepleri sırasıyla ezilme/göçük (yüzde 19), trafik/servis kazası (yüzde 15), düşme (yüzde 14) olarak belirtildi.

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Mart ayında toplamda Türkiye’nin 40 şehrinde ve yurtdışında dört ülkede iş cinayeti gerçekleştiğinin belirtildiği raporda, Kayseri’de sekiz, Ankara’da yedi, Kocaeli’de yedi, İstanbul’da altı, İzmir’de beş işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

